Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,7258 руб.

14 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,7258 руб.

Минимальный курс евро составил 80,3425 руб., максимальный - 80,9625 руб. Было заключено 3926 сделок. Объем торгов составил 19615,56 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,775 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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