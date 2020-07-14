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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июля в размере 71,1275 руб.
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Инфляция в РФ в июне замедлилась до 0,2%
В июне потребительские цены в РФ повысились на 0,2% после роста на 0,3% в мае, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение цен на 0,3%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,2%
 
Отток населения из больших городов в провинцию может стать долгосрочным трендом
Пандемия COVID-19 продемонстрировала наличие серьезных рисков для устойчивости сложившейся в России системы расселения и территориальной организации экономики, которые не были учтены при разработке действующей государственной политики в сфере...
 
Олигархический капитал получит подарок
Фиксированный платеж для россиян, ведущих бизнес за рубежом, – подарок олигархам. Доходы бюджета и инвестиции в российскую экономику от этого не возрастут, пишут "Ведомости". До конца июля правительство должно разработать законопроект о...
 
Минфин ужесточает политику в нефтяной отрасли
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли. Ведомство придумало, как возместить бюджетные потери в 213 млрд рублей от неудачного НДД, пишут "Известия". Как указывает издание (законопроект есть у "Известий"), основная часть реформы —...
 
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14 июля 2020 года 12:32

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июля в размере 71,1275 руб.

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14 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 71,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,96 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
14 июля 2020 года 20:03
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Агронова-Л" серии 001Р-01
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 7-летних облигаций ООО "Агронова-Л" серии 001Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36490-R-001P.

Количество...    читать дальше
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14 июля 2020 года 20:02
ВТБ разместил два выпуска инвестоблигаций общим объемом 644,9 млн рублей
ВТБ разместил 68,79% облигаций серии Б-1-88 на 343,933 млн рублей, а также 60,21% выпуска серии Б-1-89 на 301,025 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Номинальный объем каждого из выпусков - по 500 млн рублей. Цена размещения - 99,99% от...    читать дальше
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14 июля 2020 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 14 июля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,25 пункта (0,804%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2744,54 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По...    читать дальше
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14 июля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 июля снизилась на 1,95% и составила 43069,530 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 43069,530 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 857,362 млрд руб., или на...
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14 июля 2020 года 19:16
Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Совкомбанк лизинг" на 2 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних биржевых облигаций ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс") серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску...    читать дальше
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14 июля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 80,8465 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6178 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,8465 руб.

Минимальный курс евро составил 80,36 руб.,...    читать дальше
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14 июля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,1286 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3492 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1286 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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14 июля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1353 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1353 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,104 руб., максимальный -...    читать дальше
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14 июля 2020 года 19:02
Рынок российских акций снизился на 0,8-1,4%
Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде на фоне снижения внешних площадок на опасениях по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19;

Во вторник в Азии преобладало снижение...    читать дальше
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14 июля 2020 года 18:47
В начале 3-го квартала поставки газа в Турцию "Газпромом" увеличились
"Газпром" отмечает увеличение поставок газа на турецкий рынок, заявил на телефонной конференции для инвесторов начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов. Он признал, что во втором квартале произошло существенное ухудшение поставок в республику на фоне совмещения...    читать дальше
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14 июля 2020 года 18:35
Выручка Huawei в 1-м полугодии выросла на 13%
Выручка китайского технологичного гиганта Huawei Technologies Co. в первом полугодии выросла на 13,1% и составила 454 млрд юаней ($64,9 млрд) по сравнению с 401,3 млрд юаней за аналогичный период 2019 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, рентабельность повысилась до...    читать дальше
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14 июля 2020 года 18:28
Гидромашсервис завершил размещение бондов на 3 млрд руб.
АО "Гидромашсервис" завершило размещение 10-летних бондов с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил 9 июля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,15% годовых, ей соответствует...    читать дальше
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14 июля 2020 года 18:27
Госзаимствования Великобритании в 2020-21 годах могут достичь рекордного показателя
Государственные заимствования Великобритании могут превысить 370 млрд фунтов стерлингов ($461,98 млрд) в 2020-2021 годах, что станет рекордным показателем за мирное время, прогнозирует британский финансовый регулятор. Согласно прогнозам, ВВП страны продемонстрирует самый...    читать дальше
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14 июля 2020 года 18:19
Райффайзенбанк разместил облигации БРО-01 на 250 млн рублей
айффайзенбанк завершил размещение облигаций серии БРО-01 на 250 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Бумаги имеют один годовой купон, ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также предусмотрена выплата допдохода.

Других...
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14 июля 2020 года 18:04
Решение об индексации цен на газ в РФ находится в стадии оформления
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, заявил начальник управления департамента 817 Алексей Андреев на телефонной конференции для инвесторов. "При работе с регулирующими органами, отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято...    читать дальше
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14 июля 2020 года 17:51
"Газпром" намерен экспортировать в 2020 году 166-167 млрд кубометров газа
"Газпром" подтверждает план экспорта газа в дальнее зарубежье в 2020 году на уровне 166-167 млрд куб. м по $133/тыс. куб. м.

Начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов на телефонной конференции для инвесторов заявил: "С учетом оперативной информации по...    читать дальше
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