ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,7479 руб.

14 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 70,7479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,19 коп.

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 7-летних облигаций ООО "Агронова-Л" серии 001Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36490-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36490-R-001P. Количество... Количество... читать дальше

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ВТБ разместил 68,79% облигаций серии Б-1-88 на 343,933 млн рублей, а также 60,21% выпуска серии Б-1-89 на 301,025 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Номинальный объем каждого из выпусков - по 500 млн рублей. Цена размещения - 99,99% от... Номинальный объем каждого из выпусков - по 500 млн рублей. Цена размещения - 99,99% от... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,25 пункта (0,804%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2744,54 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 43069,530 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 857,362 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних биржевых облигаций ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс") серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6178 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,8465 руб. Минимальный курс евро составил 80,36 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,36 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3492 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1286 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1353 руб. Минимальный курс юаня составил 10,104 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,104 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде на фоне снижения внешних площадок на опасениях по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19; Во вторник в Азии преобладало снижение... Во вторник в Азии преобладало снижение... читать дальше

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"Газпром" отмечает увеличение поставок газа на турецкий рынок, заявил на телефонной конференции для инвесторов начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов. Он признал, что во втором квартале произошло существенное ухудшение поставок в республику на фоне совмещения... читать дальше

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Выручка китайского технологичного гиганта Huawei Technologies Co. в первом полугодии выросла на 13,1% и составила 454 млрд юаней ($64,9 млрд) по сравнению с 401,3 млрд юаней за аналогичный период 2019 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, рентабельность повысилась до... читать дальше

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АО "Гидромашсервис" завершило размещение 10-летних бондов с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 9 июля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,15% годовых, ей соответствует... Сбор заявок проходил 9 июля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,15% годовых, ей соответствует... читать дальше

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Государственные заимствования Великобритании могут превысить 370 млрд фунтов стерлингов ($461,98 млрд) в 2020-2021 годах, что станет рекордным показателем за мирное время, прогнозирует британский финансовый регулятор. Согласно прогнозам, ВВП страны продемонстрирует самый... читать дальше

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айффайзенбанк завершил размещение облигаций серии БРО-01 на 250 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги имеют один годовой купон, ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также предусмотрена выплата допдохода. Бумаги имеют один годовой купон, ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также предусмотрена выплата допдохода. Других... Других...

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Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, заявил начальник управления департамента 817 Алексей Андреев на телефонной конференции для инвесторов. "При работе с регулирующими органами, отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято... читать дальше

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"Газпром" подтверждает план экспорта газа в дальнее зарубежье в 2020 году на уровне 166-167 млрд куб. м по $133/тыс. куб. м. Начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов на телефонной конференции для инвесторов заявил: "С учетом оперативной информации по... Начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов на телефонной конференции для инвесторов заявил: "С учетом оперативной информации по... читать дальше

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