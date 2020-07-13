Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,8013 руб.

13 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3348 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8013 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,5 руб., максимальный - 71,02 руб. Была заключена 11451 сделка. Объем торгов составил 33073,07 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,675 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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