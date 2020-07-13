ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 июля в размере 70,7479 руб.

13 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 70,7479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,19 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,15 пункта (1,219%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2766,79 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43926,892 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4,763 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 88 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,2159 руб. Минимальный курс евро составил 79,895 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,895 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2869 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7716 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 354 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1172 руб. Минимальный курс юаня составил 10,0786 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,0786 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся ростом, завершил торги снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,9-1,22% на фоне просевшей нефти. В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng - на... В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng - на... читать дальше

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Последнее исследование структур ООН по проблематике голода в мире - "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире" - показывает, что почти 690 млн человек столкнулись с голодом в 2019 году, что на 10 млн больше, чем в 2018 году, говорится в пресс-релизе к докладу.... читать дальше

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ЦБ РФ, которому несколько лет назад пришлось столкнуться в сегменте негосударственных пенсионных фондов примерно с теми же проблемами, что и в ряде крупных банков, агрессивно инвестировавших капитал в рискованные проекты своих собственников, не готов снижать планку требований к... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками нефинансовым предприятиям на срок до года, включая кредиты "до востребования", в мае 2020 года снизилась до 7,28% с 7,71% в апреле, следует из информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. Таким... Таким... читать дальше

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Кабинет министров РФ поддерживает законопроект об удаленной работе, говорится в проекте отзыва правительства на законодательную инициативу о новых режимах работы и их регулировании. "Предложенные изменения будут способствовать развитию рынка труда, (...) расширению... "Предложенные изменения будут способствовать развитию рынка труда, (...) расширению... читать дальше

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В июне авиакомпании Китая перевезли в общей сложности 30,74 млн пассажиров, что на 42,4% меньше в годовом сравнении, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации Китая. При этом темпы сокращения замедлились по сравнению с 52,6% в мае. В первом полугодии объем... В первом полугодии объем... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде июля снизилось до 4,63% с 4,80% в третьей декаде июня, сообщается... читать дальше

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Общий объем средств граждан на российском фондовом рынке на конец 2019 года оценивается в 3,2 трлн рублей, что составляет около 10% от сумм на банковских вкладах, рассказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев в ходе выступления на заседании совета по развитию финансового рынка при... читать дальше

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ЦБ поддерживает предложение увеличить лимит ежегодного взноса на индивидуальные инвестиционные счета ИИС с 1 до 3 млн рублей, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. "Для поддержки... "Для поддержки... читать дальше

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В июне по сравнению с маем номинальные расходы россиян сократились на 2%, сообщается в исследовании холдинга Ромир. По сравнению с июнем прошлого года индекс покупательской активности оказался выше на 7,2%. "Расходы в июне являются наибольшими в данном периоде за все годы... читать дальше

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ЦБ РФ планирует увеличить срок реализации залога, используемого для снижения резервов на возможные потери по ссудам, до 365 дней с нынешних 270 дней, следует из проекта нормативного акта на сайте Банка России. Сейчас ликвидность объектов залога со сроком экспозиции не... Сейчас ликвидность объектов залога со сроком экспозиции не... читать дальше

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