Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,1188 руб.

13 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1188 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,0843 руб., максимальный - 10,3587 руб. Было заключено 60 сделок. Объем торгов составил 402,12 млн руб., что на 90% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,1045 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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