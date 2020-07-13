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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 122,9 млрд руб.
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13 июля 2020 года 09:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 122,9 млрд руб.
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13 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 122,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 129,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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13 июля 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,15 пункта (1,219%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2766,79 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
.13 июля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 июля выросла на 0,01% и составила 43926,892 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43926,892 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4,763 млрд руб., или на...
.13 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 88 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,2159 руб. Минимальный курс евро составил 79,895 руб.,... читать дальше
.13 июля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,7716 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2869 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7716 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.13 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 354 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1172 руб. Минимальный курс юаня составил 10,0786 руб., максимальный -... читать дальше
.13 июля 2020 года 18:59
Рынок акций РФ, открывшийся ростом, завершил торги снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,9-1,22% на фоне просевшей нефти. В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng - на... читать дальше
.13 июля 2020 года 18:54
Последнее исследование структур ООН по проблематике голода в мире - "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире" - показывает, что почти 690 млн человек столкнулись с голодом в 2019 году, что на 10 млн больше, чем в 2018 году, говорится в пресс-релизе к докладу.... читать дальше
.13 июля 2020 года 18:49
ЦБ РФ, которому несколько лет назад пришлось столкнуться в сегменте негосударственных пенсионных фондов примерно с теми же проблемами, что и в ряде крупных банков, агрессивно инвестировавших капитал в рискованные проекты своих собственников, не готов снижать планку требований к... читать дальше
.13 июля 2020 года 18:42
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками нефинансовым предприятиям на срок до года, включая кредиты "до востребования", в мае 2020 года снизилась до 7,28% с 7,71% в апреле, следует из информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. Таким... читать дальше
.13 июля 2020 года 18:35
Кабинет министров РФ поддерживает законопроект об удаленной работе, говорится в проекте отзыва правительства на законодательную инициативу о новых режимах работы и их регулировании. "Предложенные изменения будут способствовать развитию рынка труда, (...) расширению... читать дальше
.13 июля 2020 года 18:27
В июне авиакомпании Китая перевезли в общей сложности 30,74 млн пассажиров, что на 42,4% меньше в годовом сравнении, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации Китая. При этом темпы сокращения замедлились по сравнению с 52,6% в мае. В первом полугодии объем... читать дальше
.13 июля 2020 года 18:18
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде июля снизилось до 4,63% с 4,80% в третьей декаде июня, сообщается... читать дальше
.13 июля 2020 года 18:10
Объем средств граждан на фондовом рынке РФ на конец 2019 г. составлял 3,2 трлн руб. - оценка "НАУФОР"
Общий объем средств граждан на российском фондовом рынке на конец 2019 года оценивается в 3,2 трлн рублей, что составляет около 10% от сумм на банковских вкладах, рассказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев в ходе выступления на заседании совета по развитию финансового рынка при... читать дальше
.13 июля 2020 года 17:59
ЦБ поддерживает предложение увеличить лимит ежегодного взноса на индивидуальные инвестиционные счета ИИС с 1 до 3 млн рублей, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. "Для поддержки... читать дальше
.13 июля 2020 года 17:50
В июне по сравнению с маем номинальные расходы россиян сократились на 2%, сообщается в исследовании холдинга Ромир. По сравнению с июнем прошлого года индекс покупательской активности оказался выше на 7,2%. "Расходы в июне являются наибольшими в данном периоде за все годы... читать дальше
.13 июля 2020 года 17:39
ЦБ РФ планирует увеличить срок реализации залога, используемого для снижения резервов на возможные потери по ссудам, до 365 дней с нынешних 270 дней, следует из проекта нормативного акта на сайте Банка России. Сейчас ликвидность объектов залога со сроком экспозиции не... читать дальше
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