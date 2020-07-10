Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,1466 руб.

10 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3550 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1466 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,725 руб., максимальный - 71,42 руб. Было заключено 11926 сделок. Объем торгов составил 41051,16 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,75 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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