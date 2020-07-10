10 июля 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
10 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 13.07 по 19.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|13.07.2020
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июнь 2020
|13.07.2020
|21:00
|Бюджет США
|Июнь 2020
|14.07.2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Май 2020
|14.07.2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июнь 2020
|14.07.2020
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Май 2020
|14.07.2020
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Июль 2020
|14.07.2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Июль 2020
|14.07.2020
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Май 2020
|14.07.2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Июнь 2020
|15.07.2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июнь 2020
|15.07.2020
|09:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Июнь 2020
|15.07.2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июнь 2020
|15.07.2020
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июнь 2020
|15.07.2020
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Июль 2020
|15.07.2020
|16:15
|Промышленное производство в США
|Июнь 2020
|15.07.2020
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Июль 2020
|15.07.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 июля
|16.07.2020
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Июнь 2020
|16.07.2020
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Май 2020
|16.07.2020
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июнь 2020
|16.07.2020
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Май 2020
|16.07.2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Май 2020
|16.07.2020
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июль 2020
|16.07.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 июля
|16.07.2020
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июль 2020
|16.07.2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июнь 2020
|16.07.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 июня по 04 июля
|16.07.2020
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Май 2020
|16.07.2020
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Май 2020
|17.07.2020
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Май 2020
|17.07.2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2020
|17.07.2020
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Май 2020
|17.07.2020
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июнь 2020
|17.07.2020
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Май 2020
|17.07.2020
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июль 2020
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 июля 2020 года 19:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,51 пункта (0,665%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2800,94 пункта.
Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.
10 июля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43922,129 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 252,338 млрд руб., или на...
.
10 июля 2020 года 19:26
АО "Светофор Групп" перенесло размещение 5-летних облигаций серии БО-П02 объемом 200 млн рублей на неопределенный срок, говорится в сообщении эмитента.
Ранее сообщалось, что размещение выпуска планируется начать 14 июля.
Ставка 1-го купона установлена на... читать дальше
.
10 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 249 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1536 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,0909 руб., максимальный -... читать дальше
.
10 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2633 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0742 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
10 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 236 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,2397 руб.
Минимальный курс евро составил 79,9725 руб.,... читать дальше
.
10 июля 2020 года 19:03
Смертность в России в мае этого года выше почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, основной причиной прироста является заболевание новой коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Майская смертность у нас возросла на 11,9%. И должна... читать дальше
.
10 июля 2020 года 18:57
Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, к вечеру отыграл утренние потери за счет на фоне локального улучшения внешних настроений после отката из-за тревог по поводу дальнейшего распространения коронавируса COVID-19;
В пятницу снизились индексы акций в Азии (японский... читать дальше
.
10 июля 2020 года 18:41
Россия с 15 июля этого года планирует частично возобновить международное авиасообщение, заявила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 Татьяна Голикова. "Что касается даты возможного возобновления авиасообщения, мы предлагаем в... читать дальше
.
10 июля 2020 года 18:35
Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в пятницу. Однако по итогам недели оба контракт могут подешеветь, отмечает Trading Economics.
Как отмечает аналитик The Economist Intelligence Unit Кайлин Бирч, рост нефтяных цен застопорился, поскольку... читать дальше
.
10 июля 2020 года 18:26
В 1-м полугодии 2020 года ПАО "Силовые машины" увеличило чистую прибыль по РСБУ в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до чуть более 2 млрд рублей, следует из отчета компании.
Выручка выросла на треть до 21,9 млрд рублей, была получена прибыль от... читать дальше
.
10 июля 2020 года 18:19
Росстат опубликовал данные о смертности от новой коронавирусной инфекции за май.
Согласно таблице, размещенной на сайте ведомства в пятницу, в целом по стране непосредственно от COVID-19 умерли 7444 человека. При этом из них в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в... читать дальше
.
10 июля 2020 года 18:14
ЦБ РФ опубликовал методические рекомендации банкам для внедрения универсальных подходов к расчету величины процентного риска, предусмотренных стандартом Базельского комитета по банковскому надзору, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Рекомендации распространяются на... читать дальше
.
10 июля 2020 года 18:02
Нерезиденты в первом полугодии 2020 года увеличили инвестиции в обязательства федеральных органов управления РФ на $1,7 млрд против роста на $17,5 млрд за аналогичный период 2019 года, следует из оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Во втором...
.
10 июля 2020 года 17:57
ООО "Агронова-Л" выставило на 30 июля оферту по облигациям 1-й серии по соглашению с владельцами, говорится в сообщении эмитента.
Объем выкупа составит не более 2 млн 504,933 тыс. облигаций, цена - 100% от номинала. Период предъявления облигаций к выкупу - с 21 по 27... читать дальше
.
10 июля 2020 года 17:54
Реальное потребление рыбы в РФ с 2012 года снизилось почти на четверть, следует из расчетов информационного агентства по рыболовству.
Как заявил "Интерфаксу" руководитель агентства Александр Савельев, расчеты показали, что в 2019 году реальное потребление составило не... читать дальше
.