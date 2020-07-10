Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

10 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 13.07 по 19.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,51 пункта (0,665%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2800,94 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43922,129 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 252,338 млрд руб., или на...

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АО "Светофор Групп" перенесло размещение 5-летних облигаций серии БО-П02 объемом 200 млн рублей на неопределенный срок, говорится в сообщении эмитента. Ранее сообщалось, что размещение выпуска планируется начать 14 июля. Ранее сообщалось, что размещение выпуска планируется начать 14 июля. Ставка 1-го купона установлена на... Ставка 1-го купона установлена на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 249 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1536 руб. Минимальный курс юаня составил 10,0909 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,0909 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2633 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0742 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 236 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,2397 руб. Минимальный курс евро составил 79,9725 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,9725 руб.,... читать дальше

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Смертность в России в мае этого года выше почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, основной причиной прироста является заболевание новой коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Майская смертность у нас возросла на 11,9%. И должна... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, к вечеру отыграл утренние потери за счет на фоне локального улучшения внешних настроений после отката из-за тревог по поводу дальнейшего распространения коронавируса COVID-19; В пятницу снизились индексы акций в Азии (японский... В пятницу снизились индексы акций в Азии (японский... читать дальше

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Россия с 15 июля этого года планирует частично возобновить международное авиасообщение, заявила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 Татьяна Голикова. "Что касается даты возможного возобновления авиасообщения, мы предлагаем в... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в пятницу. Однако по итогам недели оба контракт могут подешеветь, отмечает Trading Economics. Как отмечает аналитик The Economist Intelligence Unit Кайлин Бирч, рост нефтяных цен застопорился, поскольку... Как отмечает аналитик The Economist Intelligence Unit Кайлин Бирч, рост нефтяных цен застопорился, поскольку... читать дальше

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В 1-м полугодии 2020 года ПАО "Силовые машины" увеличило чистую прибыль по РСБУ в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до чуть более 2 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка выросла на треть до 21,9 млрд рублей, была получена прибыль от... Выручка выросла на треть до 21,9 млрд рублей, была получена прибыль от... читать дальше

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Росстат опубликовал данные о смертности от новой коронавирусной инфекции за май. Согласно таблице, размещенной на сайте ведомства в пятницу, в целом по стране непосредственно от COVID-19 умерли 7444 человека. При этом из них в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в... Согласно таблице, размещенной на сайте ведомства в пятницу, в целом по стране непосредственно от COVID-19 умерли 7444 человека. При этом из них в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в... читать дальше

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ЦБ РФ опубликовал методические рекомендации банкам для внедрения универсальных подходов к расчету величины процентного риска, предусмотренных стандартом Базельского комитета по банковскому надзору, говорится в сообщении на сайте ЦБ. Рекомендации распространяются на... Рекомендации распространяются на... читать дальше

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Нерезиденты в первом полугодии 2020 года увеличили инвестиции в обязательства федеральных органов управления РФ на $1,7 млрд против роста на $17,5 млрд за аналогичный период 2019 года, следует из оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Во втором...

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ООО "Агронова-Л" выставило на 30 июля оферту по облигациям 1-й серии по соглашению с владельцами, говорится в сообщении эмитента. Объем выкупа составит не более 2 млн 504,933 тыс. облигаций, цена - 100% от номинала. Период предъявления облигаций к выкупу - с 21 по 27... Объем выкупа составит не более 2 млн 504,933 тыс. облигаций, цена - 100% от номинала. Период предъявления облигаций к выкупу - с 21 по 27... читать дальше

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Реальное потребление рыбы в РФ с 2012 года снизилось почти на четверть, следует из расчетов информационного агентства по рыболовству. Как заявил "Интерфаксу" руководитель агентства Александр Савельев, расчеты показали, что в 2019 году реальное потребление составило не... Как заявил "Интерфаксу" руководитель агентства Александр Савельев, расчеты показали, что в 2019 году реальное потребление составило не... читать дальше

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