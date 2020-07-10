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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 129,8 млрд руб.
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10 июля 2020 года 10:36
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 129,8 млрд руб.
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10 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 129,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 142,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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10 июля 2020 года 14:27
Россияне восстанавливают объем трат, характерный до периода пандемии COVID-19, говорится в сообщении ВТБ. По итогам июня общий оборот транзакций в эквайринговой сети ВТБ превысил результаты мая на 30%, апреля - на 60%, февраля - на 3%. При этом рекордным месяцем по объему трат... читать дальше
.10 июля 2020 года 14:16
Нефтяные цены продолжают снижаться после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), которое выразило обеспокоенность влиянием недавнего роста случаев COVID-19 на нефтяной спрос. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:57
"Объединенная зерновая компания" станет оператором стабфонда зерна, объем которого составит 2,5-3,5 млн тонн
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил журналистам, что оператором стабилизационного фонда зерна, который создается на базе интервенционного фонда, будет "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), объем фонда составит 2,5-3,5 млн тонн. "В настоящее время по поручению... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:48
Производство на заводах Ford Motor Co. в США может быть нарушено из-за нехватки автокомпонентов в связи с карантинными мерами, введенными в мексиканском штате Чиуауа, где находятся несколько поставщиков компании, пишет Financial Times. Как отметили в Ford, власти штата... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:37
Сельхозпроизводство в РФ может вырасти в 2020 г. более чем на 1%, в целом рост по АПК - 2% - глава Минсельхоза
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ожидает, что рост сельхозпроизводства в РФ в 2020 году превысит 1%. "Ожидаем, что индекс производства сельскохозяйственной продукции составит в этом году чуть больше 101%, продукции пищевой промышленности - на уровне 103,3%, напитков -... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:23
По итогам января-июня т.г. грузооборот морских портов России вырос всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 410,4 млн тонн. В том числе, объем перевалки сухих грузов увеличился на 2,8% до 185,70 млн тонн, наливных грузов - сократился на 2,1% -... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:18
Инвестиционная компания "МультиБотСистемс" установила ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в июле 2017 года завершила размещение выпуска, разместив облигации на 50 млн рублей, при номинальном... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,99 пункта (0,251%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2775,44 пункта. Максимальное... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:13
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 71,2298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,98 коп. Это автоматическое сообщение.
.10 июля 2020 года 13:13
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 80,2689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,45 коп. Это автоматическое сообщение.
.10 июля 2020 года 13:10
Продажи новых автомобилей в Китае в июне 2020 года выросли на 11,6% в годовом сравнении до 2,3 млн единиц, подсчитали в ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM), отслеживающей продажи автомобилей дилерским центрам. Показатель вырос по... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 79,5/81,24 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи упал на...
.10 июля 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 70,37/72,09 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,37/72,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 57 коп., Cредний курс продажи...
.10 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 10 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 70,72/71,94 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,72/71,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 62 коп., средний...
.10 июля 2020 года 12:59
"АвтоВАЗ" после выкупа доли у GM в совместном предприятии по производству внедорожников (ныне - АО "Лада Запад Тольятти") прекратил выпуск автомобилей с символикой Chevrolet. С июля Niva выпускается с логотипами Lada в виде трехмерной ладьи на решетке радиатора и руле, сообщила... читать дальше
.10 июля 2020 года 12:58
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ООО "Роял капитал" серии БО-П04 объемом 100 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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