Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3012,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1444,74 млрд руб.

10 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 июля составили по Российской Федерации 3012,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2821,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2969,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2797,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 июля составили 1444,74 млрд руб. против 1457,47183 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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