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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 80,4134 руб.
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10 июля 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 80,4134 руб.
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10 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 80,4134 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,72 коп.
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10 июля 2020 года 14:27
Россияне восстанавливают объем трат, характерный до периода пандемии COVID-19, говорится в сообщении ВТБ. По итогам июня общий оборот транзакций в эквайринговой сети ВТБ превысил результаты мая на 30%, апреля - на 60%, февраля - на 3%. При этом рекордным месяцем по объему трат... читать дальше
.10 июля 2020 года 14:16
Нефтяные цены продолжают снижаться после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), которое выразило обеспокоенность влиянием недавнего роста случаев COVID-19 на нефтяной спрос. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:57
"Объединенная зерновая компания" станет оператором стабфонда зерна, объем которого составит 2,5-3,5 млн тонн
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил журналистам, что оператором стабилизационного фонда зерна, который создается на базе интервенционного фонда, будет "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), объем фонда составит 2,5-3,5 млн тонн. "В настоящее время по поручению... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:48
Производство на заводах Ford Motor Co. в США может быть нарушено из-за нехватки автокомпонентов в связи с карантинными мерами, введенными в мексиканском штате Чиуауа, где находятся несколько поставщиков компании, пишет Financial Times. Как отметили в Ford, власти штата... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:37
Сельхозпроизводство в РФ может вырасти в 2020 г. более чем на 1%, в целом рост по АПК - 2% - глава Минсельхоза
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ожидает, что рост сельхозпроизводства в РФ в 2020 году превысит 1%. "Ожидаем, что индекс производства сельскохозяйственной продукции составит в этом году чуть больше 101%, продукции пищевой промышленности - на уровне 103,3%, напитков -... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:23
По итогам января-июня т.г. грузооборот морских портов России вырос всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 410,4 млн тонн. В том числе, объем перевалки сухих грузов увеличился на 2,8% до 185,70 млн тонн, наливных грузов - сократился на 2,1% -... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:18
Инвестиционная компания "МультиБотСистемс" установила ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в июле 2017 года завершила размещение выпуска, разместив облигации на 50 млн рублей, при номинальном... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,99 пункта (0,251%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2775,44 пункта. Максимальное... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:13
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 71,2298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,98 коп. Это автоматическое сообщение.
.10 июля 2020 года 13:13
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 80,2689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,45 коп. Это автоматическое сообщение.
.10 июля 2020 года 13:10
Продажи новых автомобилей в Китае в июне 2020 года выросли на 11,6% в годовом сравнении до 2,3 млн единиц, подсчитали в ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM), отслеживающей продажи автомобилей дилерским центрам. Показатель вырос по... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 79,5/81,24 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи упал на...
.10 июля 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 70,37/72,09 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,37/72,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 57 коп., Cредний курс продажи...
.10 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 10 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 70,72/71,94 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,72/71,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 62 коп., средний...
.10 июля 2020 года 12:59
"АвтоВАЗ" после выкупа доли у GM в совместном предприятии по производству внедорожников (ныне - АО "Лада Запад Тольятти") прекратил выпуск автомобилей с символикой Chevrolet. С июля Niva выпускается с логотипами Lada в виде трехмерной ладьи на решетке радиатора и руле, сообщила... читать дальше
.10 июля 2020 года 12:58
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ООО "Роял капитал" серии БО-П04 объемом 100 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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