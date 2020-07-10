ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 80,4134 руб.

10 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 80,4134 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,72 коп.

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Россияне восстанавливают объем трат, характерный до периода пандемии COVID-19, говорится в сообщении ВТБ. По итогам июня общий оборот транзакций в эквайринговой сети ВТБ превысил результаты мая на 30%, апреля - на 60%, февраля - на 3%. При этом рекордным месяцем по объему трат... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают снижаться после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), которое выразило обеспокоенность влиянием недавнего роста случаев COVID-19 на нефтяной спрос. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на... читать дальше

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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил журналистам, что оператором стабилизационного фонда зерна, который создается на базе интервенционного фонда, будет "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), объем фонда составит 2,5-3,5 млн тонн. "В настоящее время по поручению... "В настоящее время по поручению... читать дальше

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Производство на заводах Ford Motor Co. в США может быть нарушено из-за нехватки автокомпонентов в связи с карантинными мерами, введенными в мексиканском штате Чиуауа, где находятся несколько поставщиков компании, пишет Financial Times. Как отметили в Ford, власти штата... Как отметили в Ford, власти штата... читать дальше

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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ожидает, что рост сельхозпроизводства в РФ в 2020 году превысит 1%. "Ожидаем, что индекс производства сельскохозяйственной продукции составит в этом году чуть больше 101%, продукции пищевой промышленности - на уровне 103,3%, напитков -... "Ожидаем, что индекс производства сельскохозяйственной продукции составит в этом году чуть больше 101%, продукции пищевой промышленности - на уровне 103,3%, напитков -... читать дальше

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По итогам января-июня т.г. грузооборот морских портов России вырос всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 410,4 млн тонн. В том числе, объем перевалки сухих грузов увеличился на 2,8% до 185,70 млн тонн, наливных грузов - сократился на 2,1% -... читать дальше

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Инвестиционная компания "МультиБотСистемс" установила ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в июле 2017 года завершила размещение выпуска, разместив облигации на 50 млн рублей, при номинальном... Компания в июле 2017 года завершила размещение выпуска, разместив облигации на 50 млн рублей, при номинальном... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,99 пункта (0,251%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2775,44 пункта. Максимальное... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 71,2298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,98 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 80,2689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Продажи новых автомобилей в Китае в июне 2020 года выросли на 11,6% в годовом сравнении до 2,3 млн единиц, подсчитали в ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM), отслеживающей продажи автомобилей дилерским центрам. Показатель вырос по... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 79,5/81,24 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,37/72,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 57 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,72/71,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 62 коп., средний...

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"АвтоВАЗ" после выкупа доли у GM в совместном предприятии по производству внедорожников (ныне - АО "Лада Запад Тольятти") прекратил выпуск автомобилей с символикой Chevrolet. С июля Niva выпускается с логотипами Lada в виде трехмерной ладьи на решетке радиатора и руле, сообщила... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ООО "Роял капитал" серии БО-П04 объемом 100 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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