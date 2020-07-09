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09 июля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1287 руб.
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9 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1287 руб. Минимальный курс юаня составил 10,0961 руб., максимальный - 10,17 руб. Было заключено 226 сделок. Объем торгов составил 697,07 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,1632 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,4 пункта (1,186%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2782,43 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
.09 июля 2020 года 19:45
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44174,468 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 297,706 млрд руб., или на...
.09 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1287 руб. Минимальный курс юаня составил 10,0961 руб., максимальный -... читать дальше
.09 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,2189 руб. Минимальный курс евро составил 79,95 руб.,... читать дальше
.09 июля 2020 года 19:15
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АО "Гидромашсервис" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 8,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,32% годовых. Сбор заявок проходил... читать дальше
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Потребительские цены на бензин в России с 29 июня по 5 июля выросли на 0,2%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). С начала года бензин подорожал на 1,1%. На предыдущей неделе (с 22 по 28 июня) рост цен составил 0,1%. По данным Росстата, к 6... читать дальше
.09 июля 2020 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся снижением, завершил четверг Европейские фондовые индикаторы начали день на позитиве, позже демонстрировали противоречивый настрой, к вечеру в основном снижались Фондовая Азия завершила торги ростом, в том числе благодаря позитивному... читать дальше
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.09 июля 2020 года 18:34
Нефть существенно теряет в цене в ходе торгов из-за опасений по поводу спроса, вызванных продолжающимся ростом выявленных случаев заражения коронавирусом, особенно в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск... читать дальше
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В ближайшие 3 года прирост мировых нефтехимических мощностей будет в разы опережать прирост спроса, считает член правления, исполнительный директор "СИБУРа" Сергей Комышан. "Мы столкнулись с существенным снижением спроса на продукцию нефтехимии, на полимеры в... читать дальше
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Путин просит правительство подключиться к созданию национальной социальной инициативы на платформе АСИ
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