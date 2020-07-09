Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,792 руб.

9 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,792 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,49 руб., максимальный - 71,07 руб. Было заключено 13202 сделки. Объем торгов составил 43533,66 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,725 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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