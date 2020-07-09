Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,2735 руб.

9 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,2735 руб.

Минимальный курс евро составил 79,945 руб., максимальный - 80,6625 руб. Было заключено 4215 сделок. Объем торгов составил 19170,93 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,1125 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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