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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 142,3 млрд руб.
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09 июля 2020 года 10:32
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 142,3 млрд руб.
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9 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 142,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1481,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.09 июля 2020 года 18:34
Нефть существенно теряет в цене в ходе торгов из-за опасений по поводу спроса, вызванных продолжающимся ростом выявленных случаев заражения коронавирусом, особенно в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск... читать дальше
.09 июля 2020 года 18:22
В ближайшие 3 года прирост мировых нефтехимических мощностей будет в разы опережать прирост спроса, считает член правления, исполнительный директор "СИБУРа" Сергей Комышан. "Мы столкнулись с существенным снижением спроса на продукцию нефтехимии, на полимеры в... читать дальше
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Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2019 году увеличилось на 8,6% и составило $74 трлн, свидетельствуют данные Capgemini SA. Число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI), согласно ежегодному докладу World Wealth Report, публикуемому... читать дальше
.09 июля 2020 года 17:59
Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 21,86% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-277R на 219 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей и 93,32% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-276R на 933,2 млн рублей номинальным... читать дальше
.09 июля 2020 года 17:56
Платежная система PayPal с 31 июля отказывается от осуществления клиентских внутренних переводов и платежей по России, говорится в материалах компании. "Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только... читать дальше
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Правительство РФ в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" до 2024 года выделит 20 млрд рублей на выдачу грантов российским IT-компаниям для разработки новых продуктов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, соответствующее постановление уже... читать дальше
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Highland Gold Mining (HGM) в 2022 году ожидает первое золото с проекта кучного выщелачивания на хвостах старой Балейской фабрики (ЗИФ-1) в Забайкалье. Средний объем производства составит 15 тыс. унций золото в год на протяжении 11 лет. Мощность промпредприятия... читать дальше
.09 июля 2020 года 17:34
АКРА подтвердило рейтинг "Газпром нефти" и ее выпусков облигаций на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный"
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АО "Гидромашсервис" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 8,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере... читать дальше
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Банк России зарегистрировал выпуск ипотечных облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 1 млрд 35,6 млн рублей
Банк России зарегистрировал выпуск ипотечных облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") на 1 млрд 35,6 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Дата погашения выпуска - 28 июля 2050 года. Регистрационный номер выпуска -... читать дальше
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Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в начале торгов: S&P 500 и Dow Jones снижаются, в то время как Nasdaq растет после достижения нового рекордного максимума накануне. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:04 мск опустился на 81,32 пункта... читать дальше
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