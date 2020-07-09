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ссельхозбанк 13 июля планирует собирать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии БО-03R-Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 12:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 12:00 МСК. Техразмещение выпуска начнется 15 июля и закончится не позднее, чем через 30... Техразмещение выпуска начнется 15 июля и закончится не позднее, чем через 30... читать дальше

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Нефть существенно теряет в цене в ходе торгов из-за опасений по поводу спроса, вызванных продолжающимся ростом выявленных случаев заражения коронавирусом, особенно в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск... читать дальше

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В ближайшие 3 года прирост мировых нефтехимических мощностей будет в разы опережать прирост спроса, считает член правления, исполнительный директор "СИБУРа" Сергей Комышан. "Мы столкнулись с существенным снижением спроса на продукцию нефтехимии, на полимеры в... "Мы столкнулись с существенным снижением спроса на продукцию нефтехимии, на полимеры в... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поддержал идею создания на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) национальной социальной инициативы, которая будет оценивать качество жизни россиян. "Нельзя не поддержать и новую идею - национальную социальную инициативу.... "Нельзя не поддержать и новую идею - национальную социальную инициативу.... читать дальше

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Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2019 году увеличилось на 8,6% и составило $74 трлн, свидетельствуют данные Capgemini SA. Число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI), согласно ежегодному докладу World Wealth Report, публикуемому... Число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI), согласно ежегодному докладу World Wealth Report, публикуемому... читать дальше

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Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 21,86% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-277R на 219 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей и 93,32% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-276R на 933,2 млн рублей номинальным... читать дальше

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Платежная система PayPal с 31 июля отказывается от осуществления клиентских внутренних переводов и платежей по России, говорится в материалах компании. "Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только... "Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только... читать дальше

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Правительство РФ в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" до 2024 года выделит 20 млрд рублей на выдачу грантов российским IT-компаниям для разработки новых продуктов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, соответствующее постановление уже... читать дальше

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Highland Gold Mining (HGM) в 2022 году ожидает первое золото с проекта кучного выщелачивания на хвостах старой Балейской фабрики (ЗИФ-1) в Забайкалье. Средний объем производства составит 15 тыс. унций золото в год на протяжении 11 лет. Мощность промпредприятия... Средний объем производства составит 15 тыс. унций золото в год на протяжении 11 лет. Мощность промпредприятия... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. Кроме того, агентство подтвердило кредитные рейтинги облигаций компании на уровне... Кроме того, агентство подтвердило кредитные рейтинги облигаций компании на уровне... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,792 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,49 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 70,49 руб.,... читать дальше

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АО "Гидромашсервис" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 8,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере... Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск ипотечных облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") на 1 млрд 35,6 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Дата погашения выпуска - 28 июля 2050 года. Дата погашения выпуска - 28 июля 2050 года. Регистрационный номер выпуска -... Регистрационный номер выпуска -... читать дальше

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Обогатительная фабрика Ломоносовского ГОКа (Архангельская область) компании "Севералмаз", входящей в группу "АЛРОСА", возобновила работу после временной приостановки. Как говорится в сообщении "АЛРОСА", производственная деятельность, приостановленная в середине мая,... Как говорится в сообщении "АЛРОСА", производственная деятельность, приостановленная в середине мая,... читать дальше

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Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в начале торгов: S&P 500 и Dow Jones снижаются, в то время как Nasdaq растет после достижения нового рекордного максимума накануне. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:04 мск опустился на 81,32 пункта... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:04 мск опустился на 81,32 пункта... читать дальше

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В июне потребительские цены на Украине увеличились на 0,2% по сравнению с 0,3% в мае и 0,8% в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат). В июне 2019 года была зафиксирована дефляция 0,5%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июня... В июне 2019 года была зафиксирована дефляция 0,5%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июня... читать дальше

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