Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1525 руб.

8 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1525 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,1281 руб., максимальный - 10,1998 руб. Было заключено 269 сделок. Объем торгов составил 655,8 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,1601 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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