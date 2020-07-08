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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 26 июня по 3 июля на 5654 тыс. баррелей, бензина - упали на 4839 тыс. баррелей
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08 июля 2020 года 17:33
Запасы нефти в США выросли за период с 26 июня по 3 июля на 5654 тыс. баррелей, бензина - упали на 4839 тыс. баррелей
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8 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5654 тыс. баррелей - до 539,181 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4839 тыс. баррелей и составили 251,682 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3135 тыс. баррелей, достигнув 177,262 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3250 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 550 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 287 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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