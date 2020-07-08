Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,2046 руб.

8 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7804 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2046 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,03 руб., максимальный - 71,56 руб. Было заключено 12767 сделок. Объем торгов составил 44423,75 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,1675 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.