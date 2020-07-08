.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 71,2379 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июне замедлилась до 0,2%
В июне потребительские цены в РФ повысились на 0,2% после роста на 0,3% в мае, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение цен на 0,3%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,2%
 
За полгода финомбудсменом рассмотрено всего 56 жалоб на МФО
Финансовый омбудсмен Юрий Воронин за полгода рассмотрел 56 жалоб на микрофинансовые организации. Всего граждане направили финансовому уполномоченному 306 обращений в отношении микрофинансовых организаций. В большей части отклоненных заявлений (55%)...
 
Банкроты ответят за экологический ущерб
В правительстве РФ готовится законопроект, призванный обязать предпринимателей нести ответственность за экологический ущерб от своей деятельности и после ликвидации или банкротства. По данным "Коммерсанта", законопроект готовит рабочая группа из...
 
Застройщиков защитят от "потребительского экстремизма" новоселов
Законопроект, призванный защитить застройщиков от "потребительского экстремизма" новоселов, внесен в Госдуму. Инициатором поправок в закон об участии в долевом строительстве стало Госсобрание Башкортостана, сообщает "Российская газета". В...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

08 июля 2020 года 12:41

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 71,2379 руб.

 0  
8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 71,2379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 93,40 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
08 июля 2020 года 19:50
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 8 июля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,38 пункта (0,332%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2815,83 пункта.

После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 июля снизилась на 0,17% и составила 44472,174 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44472,174 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 75,487 млрд руб., или на...
.
08 июля 2020 года 19:43
Мосбиржа зарегистрировала бонды АО "МаксимаТелеком" объемом 3 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 6-летние облигации АО "МаксимаТелеком" серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-53817-H-001P.

Как...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 80,4259 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5912 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,4259 руб.

Минимальный курс евро составил 80,13 руб.,...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,2267 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2267 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1525 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1525 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,1281 руб., максимальный -...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 19:00
В первую неделю июля инфляция разогналась до 0,3%
За период с 30 июня по 6 июля 2020 г. инфляция в России составила 0,3%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (с 23 по 29 июня) инфляция была нулевой. Инфляция ускорилась в первую неделю июля на фоне роста тарифов на...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 18:56
Российский рынок акций завершил торги снижением на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ завершил торги небольшим снижением на фоне сохраняющихся опасений относительно перспектив восстановления мировой экономики в условиях продолжающегося распространения COVID-19.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 18:29
Необходимо комплексно развивать туризм на Байкале - глава Ростуризма
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова призвала комплексно развивать туристическую инфраструктуру на озере Байкал в Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Только системное и грамотное развитие туризма может внести существенный вклад в экономику региона,...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 18:22
Цены на нефть снижаются на 0,2%
Нефть эталонных марок демонстрирует незначительное снижение после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти по итогам прошлой недели.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей,...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 18:06
"Норникель" намерен реализовать Серный проект объемом $3,5 млрд
"Норильский никель" подтвердил намерение реализовать Серный проект вне зависимости от каких-либо внешних обстоятельств.

"Серный проект - самый большой и значимый экологический проект "Норникеля", который обеспечит снижение практически до нуля выбросов диоксида серы в...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 18:00
ГК "Автодор" 10 июля начнет размещение выпуска облигаций объемом 13,6 млрд рублей
ГК "Автодор" 10 июля начнет размещение облигаций серии 002Р-01 объемом 13,6 млрд рублей со сроком обращения около 27 лет, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона составит 4% годовых, купоны годовые.

Облигации будут размещаться по закрытой...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 17:57
ЕЦБ будет использовать программу выкупа активов для достижения целей защиты окружающей среды
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард намерена использовать реализуемую Центробанком программу выкупа активов общим объемом порядка 2,8 трлн евро для достижения целей в сфере защиты окружающей среды. Лагард обещает изучить все возможности для изменения...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 17:39
Британское правительство представило новый план поддержки экономики объемом 30 млрд фунтов
Правительство Великобритании представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд).

Среди мер, призванных спасти рабочие места и...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 17:33
Запасы нефти в США выросли за период с 26 июня по 3 июля на 5654 тыс. баррелей, бензина - упали на 4839 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5654 тыс. баррелей - до 539,181 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 4839 тыс. баррелей и составили 251,682 млн...    читать дальше
.
08 июля 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,2046 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7804 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2046 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,03 руб.,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.