Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,154 руб.

8 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,154 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,133 руб., максимальный - 10,192 руб. Было заключено 48 сделок. Объем торгов составил 322,12 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,148 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.