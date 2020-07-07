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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,8206 руб.
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07 июля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,8206 руб.
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7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1531 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8206 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,2375 руб., максимальный - 72,3125 руб. К этому времени было заключено 42737 сделок. Объем торгов составил 178751,22 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,2925 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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