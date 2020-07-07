Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,3563 руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5094 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,3563 руб.

Минимальный курс евро составил 80,8575 руб., максимальный - 81,6225 руб. Было заключено 3892 сделки. Объем торгов составил 14757,05 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,9375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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