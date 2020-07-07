ЦБ РФ установил курс евро с 8 июля в размере 81,4676 руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 81,4676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 90,95 коп.

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ПАО "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 5,4% годовых, говорится в сообщении компании. "Ленэнерго" разместило 5-й выпуск биржевых облигаций на 2,4 млрд рублей в июле 2015 года. Бумаги имеют 20 полугодовых... "Ленэнерго" разместило 5-й выпуск биржевых облигаций на 2,4 млрд рублей в июле 2015 года. Бумаги имеют 20 полугодовых... читать дальше

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ООО "Энерготехсервис" (Тюмень) полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей по ставке 12%, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 3 июля с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Сбор заявок прошел 3 июля с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Организатором выступил ООО "Атон". Организатором выступил ООО "Атон". "Московская... "Московская... читать дальше

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ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 42,14% выпуска серии Б-1-86 облигаций с плавающим доходом номинальным объемом 500 млн рублей на 210,74 млн рублей и 40,7% выпуска облигаций серии Б-1-83 номинальным объемом 200 млн рублей на 81,4 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Срок... Срок... читать дальше

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Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 52,88% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-280R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1,06 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Выпуск гасится в июле 2025 года. Выпуск гасится в июле 2025 года. По выпуску предусмотрен один... По выпуску предусмотрен один... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44547,660 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 255,438 млрд руб., или на...

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,97 пункта (0,352%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2825,21 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1531 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8206 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2357 руб. Минимальный курс юаня составил 10,1581 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,1581 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 636 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,0329 руб. Минимальный курс евро составил 80,35 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,35 руб.,... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во 2-м квартале 2020 г. снизился на 19 процентных пункта (п.п.) и составил минус 30% против минус 11% в 1-м квартале 2020 года, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатиcтики... читать дальше

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Рынок акций РФ во вторник не показал единой динамики по индексам МосБиржи и РТС на фоне просевших внешних площадок из-за опасений возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Во вторник преобладало... Во вторник преобладало... читать дальше

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Банк России в рамках законопроекта о категоризации инвесторов определил перечень иностранных фондовых индексов, ценные бумаги из которых смогут покупать без тестирования неквалифицированные инвесторы, если подпишут декларации о том, что они информированы о... читать дальше

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По итогам 2019 года в Китае выпуск "зеленых" облигаций увеличился на 33% и достиг 386,2 млрд юаней ($54,7 млрд), сообщается в ежегодном отчете China Central Depository & Clearing Co. (Центральная депозитарно-клиринговая компания Китая) и Climate Bonds Initiative. В том... В том... читать дальше

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Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К251 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 6,30% выпуска на 1,26 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 4,14% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,14% годовых. Срок обращения облигаций согласно... Срок обращения облигаций согласно... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации ООО "СпецИнвестЛизинг" ("СИЛ", Москва) серии 001P-02 и включила их в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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