Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2046,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2436,16 млрд руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 июля составили по Российской Федерации 2046,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1913,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3491,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3306,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 июля составили 2436,16 млрд руб. против 968,78239 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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