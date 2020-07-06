Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,2119 руб.

6 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2119 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,0661 руб., максимальный - 10,2701 руб. Было заключено 316 сделок. Объем торгов составил 1032,28 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,214 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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