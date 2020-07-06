Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,6438 руб.

6 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7671 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6438 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,7875 руб., максимальный - 72,1 руб. Была заключена 16871 сделка. Объем торгов составил 54667,04 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,705 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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