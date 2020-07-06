Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,8651 руб.

6 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11534 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,8651 руб.

Минимальный курс евро составил 79,95 руб., максимальный - 81,555 руб. Было заключено 3649 сделок. Объем торгов составил 11423,4 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,5075 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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