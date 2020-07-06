Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 194,6 млрд руб.

6 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июля по данным на начало операционного дня выросло до 194,6 млрд руб.

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6,61 тыс. случаев, умерли за сутки 135 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,866... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству "принять исчерпывающие меры" по утверждению отдельного федерального проекта "Искусственный интеллект", обеспечив его необходимое финансирование. Перечень поручений президента по итогам совещания о развитии... Перечень поручений президента по итогам совещания о развитии... читать дальше

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Переговоры вокруг соглашения о будущих отношениях Британии и ЕС по завершении переходного периода после Brexit возобновляются в понедельник в Лондоне, сообщают европейские СМИ. Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье лично приедет в британскую... Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье лично приедет в британскую... читать дальше

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-июне 2020 года перечислила в бюджет 2 трлн 41,78 млрд рублей, сообщило ведомство в понедельник. Год назад за аналогичный период этот показатель равнялся 2 трлн 728,91 млрд рублей. Таким образом, снижение перечислений... Год назад за аналогичный период этот показатель равнялся 2 трлн 728,91 млрд рублей. Таким образом, снижение перечислений... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июля по данным на начало операционного дня выросло до 194,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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В 10:01 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 70,8250 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 54,50 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 54,50 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июня снизилось до 4,80% с 4,99% во второй декаде, сообщается в... читать дальше

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) полностью разместил выпуск субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальным объемом $250,25 млн по ставке 4,7% годовых, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30... Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30... читать дальше

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Торги в понедельник фондовый рынок России начал уверенным ростом вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков. Азиатские рынки акций в основном растут сегодня. Азиатские рынки акций в основном растут сегодня. Котировки фьючерсов на... Котировки фьючерсов на...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,33/71,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США снижается по отношению к евро и растет в паре с японской иеной По состоянию на 9:53мск евро стоил $1,1297 против $1,1248 на закрытие предыдущей торговой сессии. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской... По состоянию на 9:53мск евро стоил $1,1297 против $1,1248 на закрытие предыдущей торговой сессии. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-452 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 июля составили по Российской Федерации 3491,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3306,1 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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В мае объем заказов промышленных предприятий Германии увеличился на 10,4% по сравнению с апрельскими данными, сообщило министерство экономики страны. В мае рост показателя стал максимальным с июня 1975 года. В мае рост показателя стал максимальным с июня 1975 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 15%, по... Аналитики в среднем прогнозировали рост на 15%, по... читать дальше

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Сегодня азиатские фондовые индексы преимущественно повышаются в ходе торгов, инвесторы надеются на продолжение постепенного восстановления мировой экономики за счет устойчивой поддержки со стороны правительств и центральных банков стран мира. Японский индекс Nikkei 225... Японский индекс Nikkei 225... читать дальше

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