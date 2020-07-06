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06 июля 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 70,4999 руб.
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6 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 70,4999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,99 коп.
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06 июля 2020 года 10:47
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6,61 тыс. случаев, умерли за сутки 135 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
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.06 июля 2020 года 10:40
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству "принять исчерпывающие меры" по утверждению отдельного федерального проекта "Искусственный интеллект", обеспечив его необходимое финансирование. Перечень поручений президента по итогам совещания о развитии... читать дальше
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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июля по данным на начало операционного дня выросло до 194,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июня снизилось до 4,80% с 4,99% во второй декаде, сообщается в... читать дальше
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Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) полностью разместил выпуск субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальным объемом $250,25 млн по ставке 4,7% годовых, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30... читать дальше
.06 июля 2020 года 10:06
Торги в понедельник фондовый рынок России начал уверенным ростом вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков. Азиатские рынки акций в основном растут сегодня. Котировки фьючерсов на...
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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,33/71,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...
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.06 июля 2020 года 09:32
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 июля составили по Российской Федерации 3491,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3306,1 млрд руб. На начало... читать дальше
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