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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 70,4999 руб.
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Падение российской экономики во 2-м квартале может составить 11%, считают эксперты ВШЭ. Минэкономразвития ранее прогнозировало снижение ВВП в апреле-июне на 9,5% в годовом выражении, ЦБ заявлял, что спад превысит их изначальные ожидания в 8%.
 
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06 июля 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 70,4999 руб.

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6 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 70,4999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,99 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
06 июля 2020 года 10:47
За сутки в РФ зарегистрировано 6,61 тыс. новых случаев заболевания COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6,61 тыс. случаев, умерли за сутки 135 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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06 июля 2020 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 70,866 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,866...    читать дальше
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06 июля 2020 года 10:40
Путин поручил к осени утвердить и профинансировать отдельный проект "Искусственный интеллект"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству "принять исчерпывающие меры" по утверждению отдельного федерального проекта "Искусственный интеллект", обеспечив его необходимое финансирование.

Перечень поручений президента по итогам совещания о развитии...    читать дальше
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06 июля 2020 года 10:34
Переговоры по Brexit возобновляются в Лондоне
Переговоры вокруг соглашения о будущих отношениях Британии и ЕС по завершении переходного периода после Brexit возобновляются в понедельник в Лондоне, сообщают европейские СМИ.

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье лично приедет в британскую...    читать дальше
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06 июля 2020 года 10:27
В январе-июне перечисления в бюджет от ФТС упали на четверть
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-июне 2020 года перечислила в бюджет 2 трлн 41,78 млрд рублей, сообщило ведомство в понедельник.

Год назад за аналогичный период этот показатель равнялся 2 трлн 728,91 млрд рублей. Таким образом, снижение перечислений...    читать дальше
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06 июля 2020 года 10:22
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 194,6 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июля по данным на начало операционного дня выросло до 194,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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06 июля 2020 года 10:20
Доллар на "Московской бирже" торгуется на уровне 70,83 руб., евро - 80,02 руб.
В 10:01 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 70,8250 руб.

По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 54,50 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на...    читать дальше
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06 июля 2020 года 10:12
Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в 3-й декаде июня снизилась до 4,8%
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июня снизилось до 4,80% с 4,99% во второй декаде, сообщается в...    читать дальше
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06 июля 2020 года 10:07
Газпромбанк в полном объеме разместил суборды на $250,25 млн
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) полностью разместил выпуск субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальным объемом $250,25 млн по ставке 4,7% годовых, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30...    читать дальше
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06 июля 2020 года 10:06
Рынок акций России открылся существенным ростом
Торги в понедельник фондовый рынок России начал уверенным ростом вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков.

Азиатские рынки акций в основном растут сегодня.

Котировки фьючерсов на...
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06 июля 2020 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 70,33/71,97 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,33/71,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...
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06 июля 2020 года 09:58
Доллар США дешевеет в паре с евро и растет к иене
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США снижается по отношению к евро и растет в паре с японской иеной

По состоянию на 9:53мск евро стоил $1,1297 против $1,1248 на закрытие предыдущей торговой сессии. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской...    читать дальше
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06 июля 2020 года 09:56
ВТБ разместит 7 июля однодневные бонды серии КС-3-452 на 25 млрд рублей
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-452 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3...    читать дальше
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06 июля 2020 года 09:32
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3491,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 968,78 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 июля составили по Российской Федерации 3491,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3306,1 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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06 июля 2020 года 09:23
Заказы промпредприятий Германии в мае выросли на 10,4%
В мае объем заказов промышленных предприятий Германии увеличился на 10,4% по сравнению с апрельскими данными, сообщило министерство экономики страны.

В мае рост показателя стал максимальным с июня 1975 года.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 15%, по...    читать дальше
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06 июля 2020 года 09:07
Фондовые индексы АТР в основном растут сегодня
Сегодня азиатские фондовые индексы преимущественно повышаются в ходе торгов, инвесторы надеются на продолжение постепенного восстановления мировой экономики за счет устойчивой поддержки со стороны правительств и центральных банков стран мира.

Японский индекс Nikkei 225...    читать дальше
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