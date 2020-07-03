.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,0938 руб.
.
03 июля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,0938 руб.
|0
3 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6933 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0938 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,1125 руб., максимальный - 71,6675 руб. К этому времени было заключено 39647 сделок. Объем торгов составил 181746,98 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,43 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 июля 2020 года 20:26
Д увеличили программу облигаций серии 001Р с 350 млрд рублей до 2,7 трлн рублей, говорится в сообщении компании. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала данные изменения. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены со сроком обращения до... читать дальше
.03 июля 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,87 пункта (0,461%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2801,66 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.03 июля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 июля выросла на 0,43% и составила 44219,088 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44219,088 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 190,835 млрд руб., или на...
.03 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 672 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0266 руб. Минимальный курс юаня составил 9,9501 руб., максимальный -... читать дальше
.03 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7975 руб. Минимальный курс евро составил 79,03 руб.,... читать дальше
.03 июля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,0938 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6933 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0938 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.03 июля 2020 года 19:05
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в мае 2020 года упал на 10,8% в годовом выражении после падения на 10% в апреле, роста на 0,6% в марте, 3,5% в феврале и 1,7% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-май 2020 года... читать дальше
.03 июля 2020 года 19:03
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в мае 2020 года увеличился на 3% по сравнению с маем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В номинальном выражении средняя пенсия составила... читать дальше
.03 июля 2020 года 19:00
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 1-го квартала 2020 года составила 76,0% против 72,6% в 1-м квартале 2019 года, сообщил в пятницу Росстат в докладе об использовании ВВП в 1-м квартале 2020 года. В том числе доля расходов... читать дальше
.03 июля 2020 года 18:58
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг DME Ltd. (оператор аэропорта "Домодедово") на уровне "Ва1" и рейтинг вероятности дефолта - "Ba1-PD". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз -... читать дальше
.03 июля 2020 года 18:55
Рынок акций РФ завершил пятницу разнонаправленным движением индексов на умеренно-негативном внешнем фоне. Причем индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером превысил психологически важный рубеж 2800 пунктов впервые с 10 июня на фоне ослабления... читать дальше
.03 июля 2020 года 18:44
Экономика РФ в апреле-мае находилась в нижней точке кризиса, сезонноочищенный ВВП в мае вырос на 0,2% - ВЭБ
ВВП РФ в мае 2020 года в годовом выражении упал на 12% после падения на 14% в апреле, с исключением сезонного фактора в мае был незначительный рост на 0,2%, нижнюю точку экономика РФ прошла в апреле-мае, говорится в обзоре Института исследований и экспертизы ВЭБа. "В... читать дальше
.03 июля 2020 года 18:38
ООО "Энерготехсервис" (Тюмень) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом около 62 млн рублей на уровне 12%, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 3 июля с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Техразмещение запланировано на 7 июля.... читать дальше
.03 июля 2020 года 18:36
Цены на нефть опускаются в пятницу в связи с опасениями по поводу перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США. В то же время, по итогам недели нефтяные цены могут вырасти на 4%, отмечает Trading... читать дальше
.03 июля 2020 года 18:29
Несмотря на острый кризис в туристической отрасли, связанный с фактической остановкой туризма, туроператоры смогут предоставить отдых по отложенным путевкам, когда он станет возможным, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. "Нынешний... читать дальше
.03 июля 2020 года 18:20
Граждан, впервые приобретающих жилье в Подмосковье, на год освободят от уплаты транспортного налога на машину, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Кроме льготной ипотеки и различных социальных программ, мы ввели еще одну норму - освобождение от... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.