03 июля 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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3 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.07 по 12.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|06.07.2020
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Май 2020
|06.07.2020
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Май 2020
|06.07.2020
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июнь 2020
|07.07.2020
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Май 2020
|07.07.2020
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Май 2020
|07.07.2020
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Май 2020
|07.07.2020
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Июнь 2020
|08.07.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 июня по 03 июля
|09.07.2020
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Май 2020
|09.07.2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Май 2020
|09.07.2020
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июнь 2020
|09.07.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 июня по 04 июля
|09.07.2020
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Май 2020
|09.07.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 июня
|09.07.2020
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Май 2020
|10.07.2020
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Май 2020
|10.07.2020
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Май 2020
|10.07.2020
|15:30
|Безработица в Канаде
|Июнь 2020
|10.07.2020
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июнь 2020
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