Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,7117 руб.

3 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3026 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7117 руб.

Минимальный курс евро составил 79,01 руб., максимальный - 80,26 руб. Было заключено 3532 сделки. Объем торгов составил 14265,37 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,0825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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