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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,9719 руб.
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03 июля 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,9719 руб.

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3 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9719 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,96 руб., максимальный - 9,98 руб. Было заключено 54 сделки. Объем торгов составил 147,93 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,975 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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