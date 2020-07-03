ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,5198 руб.

3 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 70,5198 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,85 коп.

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Д увеличили программу облигаций серии 001Р с 350 млрд рублей до 2,7 трлн рублей, говорится в сообщении компании. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала данные изменения. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала данные изменения. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены со сроком обращения до... В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены со сроком обращения до... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,87 пункта (0,461%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2801,66 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44219,088 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 190,835 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 672 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0266 руб. Минимальный курс юаня составил 9,9501 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,9501 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7975 руб. Минимальный курс евро составил 79,03 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,03 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6933 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0938 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в мае 2020 года упал на 10,8% в годовом выражении после падения на 10% в апреле, роста на 0,6% в марте, 3,5% в феврале и 1,7% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-май 2020 года... За январь-май 2020 года... читать дальше

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в мае 2020 года увеличился на 3% по сравнению с маем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В номинальном выражении средняя пенсия составила... В номинальном выражении средняя пенсия составила... читать дальше

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Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 1-го квартала 2020 года составила 76,0% против 72,6% в 1-м квартале 2019 года, сообщил в пятницу Росстат в докладе об использовании ВВП в 1-м квартале 2020 года. В том числе доля расходов... В том числе доля расходов... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг DME Ltd. (оператор аэропорта "Домодедово") на уровне "Ва1" и рейтинг вероятности дефолта - "Ba1-PD". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз -... Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил пятницу разнонаправленным движением индексов на умеренно-негативном внешнем фоне. Причем индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером превысил психологически важный рубеж 2800 пунктов впервые с 10 июня на фоне ослабления... читать дальше

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ВВП РФ в мае 2020 года в годовом выражении упал на 12% после падения на 14% в апреле, с исключением сезонного фактора в мае был незначительный рост на 0,2%, нижнюю точку экономика РФ прошла в апреле-мае, говорится в обзоре Института исследований и экспертизы ВЭБа. "В... "В... читать дальше

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ООО "Энерготехсервис" (Тюмень) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом около 62 млн рублей на уровне 12%, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 3 июля с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Сбор заявок прошел 3 июля с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Техразмещение запланировано на 7 июля.... Техразмещение запланировано на 7 июля.... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в пятницу в связи с опасениями по поводу перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США. В то же время, по итогам недели нефтяные цены могут вырасти на 4%, отмечает Trading... В то же время, по итогам недели нефтяные цены могут вырасти на 4%, отмечает Trading... читать дальше

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Несмотря на острый кризис в туристической отрасли, связанный с фактической остановкой туризма, туроператоры смогут предоставить отдых по отложенным путевкам, когда он станет возможным, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. "Нынешний... "Нынешний... читать дальше

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Граждан, впервые приобретающих жилье в Подмосковье, на год освободят от уплаты транспортного налога на машину, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Кроме льготной ипотеки и различных социальных программ, мы ввели еще одну норму - освобождение от... "Кроме льготной ипотеки и различных социальных программ, мы ввели еще одну норму - освобождение от... читать дальше

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