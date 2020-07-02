Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9594 руб.

2 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 606 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9594 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,93 руб., максимальный - 10,008 руб. Было заключено 312 сделок. Объем торгов составил 942,03 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,96 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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