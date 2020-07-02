Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,3869 руб.

2 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3869 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,5525 руб., максимальный - 70,9825 руб. Была заключена 14581 сделка. Объем торгов составил 43100,81 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,325 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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