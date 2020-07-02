Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,4091 руб.

2 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1990 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,4091 руб.

Минимальный курс евро составил 79,2375 руб., максимальный - 79,6775 руб. Было заключено 3720 сделок. Объем торгов составил 13906,36 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,355 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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