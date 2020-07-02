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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 70,5198 руб.
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02 июля 2020 года 12:47

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 70,5198 руб.

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2 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 70,5198 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,85 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Объем выкупа составит...    читать дальше
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