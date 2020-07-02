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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 19 июня по 26 июня на 7195 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1199 тыс. баррелей
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02 июля 2020 года 08:01
Запасы нефти в США упали за период с 19 июня по 26 июня на 7195 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1199 тыс. баррелей
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2 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7195 тыс. баррелей - до 533,527 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1199 тыс. баррелей и составили 256,521 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 593 тыс. баррелей, достигнув 174,127 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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