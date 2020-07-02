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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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02 июля 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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2 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Данные о безработице в Италии Май 2020
12:00 Данные по безработице в еврозоне Май 2020
12:00 Изменение цен производителей в еврозоне Май 2020
15:30 Внешнеторговый баланс США Май 2020
15:30 Данные с рынка труда США Июнь 2020
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 21 по 27 июня
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 14 по 20 июня
17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Май 2020
17:00 Объем промышленных заказов в США Май 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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02 июля 2020 года 08:31
Поправки в Конституцию РФ поддержали более 78% россиян - данные ЦИК РФ после обработки 98,01 % протоколов
Большая часть россиян (78,05 %) проголосовала за поправки в Конституцию РФ после обработки 98,01 % протоколов, сообщается на сайте ЦИК РФ.

Согласно данным, представленным на экране в информационном центре Центризбиркома РФ, против проголосовали 21,14 %...    читать дальше
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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.

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02 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 2723,45 млн руб.
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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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