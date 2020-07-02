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В Казахстане с 5 июля вводятся ограничительные карантинные меры на 14 дней в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра, опубликованном в четверг. По решению госкомиссии, с 5 июля сроком на две недели будет... По решению госкомиссии, с 5 июля сроком на две недели будет... читать дальше

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Объем добычи нефти и газового конденсата в России в I полугодии 2020 года снизился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 264,67 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,66 млн баррелей.... читать дальше

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Курс доллара США снижается в паре с евро и слабо меняется к иене в ходе торгов в четверг. Многие из членов комитета заявили о том, что на дальнейших заседаниях Федрезерв мог бы более подробно рассказать о своих планах в отношении будущих решений в сфере... Многие из членов комитета заявили о том, что на дальнейших заседаниях Федрезерв мог бы более подробно рассказать о своих планах в отношении будущих решений в сфере... читать дальше

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Национальный банк Белоруссии (НББ) с 1 июля снизил ставку рефинансирования с 8% до 7,75% годовых на фоне замедления инфляции и в соответствии с поручением главы государства, говорится в сообщении НББ. Ставка по кредиту овернайт снижена с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту... читать дальше

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Объём рефинансирования ЦБ РФ на льготные кредиты банков лизинговым компаниям может составить 20 млрд рублей, заявил советник первого зампреда ЦБ РФ Сергей Моисеев в ходе видеоконференции, организованной Торгово-промышленной палатой (ТПП) и НП "Лизинговый союз". ЦБ в мае... ЦБ в мае... читать дальше

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Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются под влиянием "бычьего" тренда на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской... читать дальше

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Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в июне 2020 года составила около 3,237 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании. По его словам, этот показатель на 4,4% ниже, чем в том же месяце годом ранее. При этом... По его словам, этот показатель на 4,4% ниже, чем в том же месяце годом ранее. При этом...

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-444 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Европа с ее развитой системой подземного хранения газа стала прибежищем для излишков СПГ по всему миру, что вызвало в мае апокалипсис на рынке Старого Света с обвалом цен до $35 за тысячу кубометров. Но в июне ситуация начала выправляться: СПГ начал искать другие рынки, а цена... читать дальше

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 четверга достигло 515 тыс. 694 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 062, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На 08:00 среды этот показатель составлял 5 тыс. 696. На 08:00 среды этот показатель составлял 5 тыс. 696. Всего... Всего... читать дальше

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Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале упал до минимального уровня за одиннадцать лет из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая негативно сказалась на экономике... читать дальше

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Если "Северный поток 2" не будет завершен из-за санкций США, то 12 млрд евро инвестиций придется просто списать, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. "Здесь идет речь о немецких и европейских предприятиях. Инвестиции в объеме 12 млрд евро придется списать, если проект... "Здесь идет речь о немецких и европейских предприятиях. Инвестиции в объеме 12 млрд евро придется списать, если проект... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются после роста накануне на сообщении Минэнерго США о максимальном за последние шесть месяцев снижении запасов нефти в стране. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей,... Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей,... читать дальше

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Большая часть россиян (78,05 %) проголосовала за поправки в Конституцию РФ после обработки 98,01 % протоколов, сообщается на сайте ЦИК РФ. Согласно данным, представленным на экране в информационном центре Центризбиркома РФ, против проголосовали 21,14 %... Согласно данным, представленным на экране в информационном центре Центризбиркома РФ, против проголосовали 21,14 %... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 2723,45 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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