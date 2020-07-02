02 июля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Май 2020
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Май 2020
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Май 2020
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Май 2020
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Июнь 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 июня
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 июня
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Май 2020
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Май 2020
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02 июля 2020 года 09:49
В Казахстане с 5 июля вводятся ограничительные карантинные меры на 14 дней в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра, опубликованном в четверг.
По решению госкомиссии, с 5 июля сроком на две недели будет... читать дальше
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02 июля 2020 года 09:41
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в I полугодии 2020 года снизился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 264,67 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,66 млн баррелей.... читать дальше
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02 июля 2020 года 09:34
Курс доллара США снижается в паре с евро и слабо меняется к иене в ходе торгов в четверг.
Многие из членов комитета заявили о том, что на дальнейших заседаниях Федрезерв мог бы более подробно рассказать о своих планах в отношении будущих решений в сфере... читать дальше
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02 июля 2020 года 09:24
Национальный банк Белоруссии (НББ) с 1 июля снизил ставку рефинансирования с 8% до 7,75% годовых на фоне замедления инфляции и в соответствии с поручением главы государства, говорится в сообщении НББ. Ставка по кредиту овернайт снижена с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту... читать дальше
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02 июля 2020 года 09:19
Объём рефинансирования ЦБ РФ на льготные кредиты банков лизинговым компаниям может составить 20 млрд рублей, заявил советник первого зампреда ЦБ РФ Сергей Моисеев в ходе видеоконференции, организованной Торгово-промышленной палатой (ТПП) и НП "Лизинговый союз".
ЦБ в мае... читать дальше
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02 июля 2020 года 09:11
Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются под влиянием "бычьего" тренда на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской... читать дальше
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02 июля 2020 года 09:06
Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в июне 2020 года составила около 3,237 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.
По его словам, этот показатель на 4,4% ниже, чем в том же месяце годом ранее. При этом...
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02 июля 2020 года 09:02
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-444 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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02 июля 2020 года 08:58
Европа с ее развитой системой подземного хранения газа стала прибежищем для излишков СПГ по всему миру, что вызвало в мае апокалипсис на рынке Старого Света с обвалом цен до $35 за тысячу кубометров. Но в июне ситуация начала выправляться: СПГ начал искать другие рынки, а цена... читать дальше
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02 июля 2020 года 08:50
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 четверга достигло 515 тыс. 694 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 062, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На 08:00 среды этот показатель составлял 5 тыс. 696.
Всего... читать дальше
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02 июля 2020 года 08:43
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале упал до минимального уровня за одиннадцать лет из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая негативно сказалась на экономике... читать дальше
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02 июля 2020 года 08:36
Если "Северный поток 2" не будет завершен из-за санкций США, то 12 млрд евро инвестиций придется просто списать, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
"Здесь идет речь о немецких и европейских предприятиях. Инвестиции в объеме 12 млрд евро придется списать, если проект... читать дальше
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02 июля 2020 года 08:32
Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются после роста накануне на сообщении Минэнерго США о максимальном за последние шесть месяцев снижении запасов нефти в стране.
Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей,... читать дальше
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02 июля 2020 года 08:31
Большая часть россиян (78,05 %) проголосовала за поправки в Конституцию РФ после обработки 98,01 % протоколов, сообщается на сайте ЦИК РФ.
Согласно данным, представленным на экране в информационном центре Центризбиркома РФ, против проголосовали 21,14 %... читать дальше
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02 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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02 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 2723,45 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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