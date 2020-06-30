Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,7852 руб.

30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7852 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,1525 руб., максимальный - 71,3075 руб. Было заключено 18913 сделок. Объем торгов составил 73436,87 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,17 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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