Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,2101 руб.

30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3962 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2101 руб.

Минимальный курс евро составил 78,675 руб., максимальный - 79,6 руб. Было заключено 4206 сделок. Объем торгов составил 15204,45 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,5525 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.