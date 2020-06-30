Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,9478 руб.

30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 881 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9478 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7201 руб., максимальный - 9,9846 руб. Было заключено 69 сделок. Объем торгов составил 291,31 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,9844 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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