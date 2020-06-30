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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1278,3 млрд руб.
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30 июня 2020 года 10:26
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1278,3 млрд руб.
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30 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1278,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 130 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.30 июня 2020 года 19:54
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,75 пункта (0,894%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2743,2 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию... читать дальше
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.30 июня 2020 года 19:15
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.30 июня 2020 года 19:15
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.30 июня 2020 года 19:07
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.30 июня 2020 года 18:45
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