Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8925 руб.

29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1091 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8925 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный - 9,943 руб. Было заключено 275 сделок. Объем торгов составил 735,84 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,9313 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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