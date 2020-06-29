Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,035 руб.

29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7827 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,035 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,585 руб., максимальный - 70,4375 руб. Было заключено 17352 сделки. Объем торгов составил 59872,06 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,36 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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