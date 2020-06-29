Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,8139 руб.

29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10872 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,8139 руб.

Минимальный курс евро составил 78,345 руб., максимальный - 79,11 руб. Была заключена 4431 сделка. Объем торгов составил 17883,67 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,845 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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