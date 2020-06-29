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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 30 июня в размере 78,6812 руб. (исправленная версия)
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В мае промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало на 9,6% после снижения на 6,6% в апреле. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,8%
 
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29 июня 2020 года 13:38

ЦБ РФ установил курс евро с 30 июня в размере 78,6812 руб. (исправленная версия)

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29 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 78,6812 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 113,99 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,21 пункта (0,225%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2767,95 пункта.

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29 июня 2020 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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29 июня 2020 года 19:15
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Минимальный курс евро составил 78,3475 руб.,...    читать дальше
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29 июня 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8925 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1091 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8925 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный - 9,943...    читать дальше
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29 июня 2020 года 19:00
В мае уровень безработицы в РФ вырос почти во всех возрастных группах по сравнению с 1-м кварталом - Росстат
Общая численность безработных в России в мае 2020 года увеличилась по сравнению с апрелем на 227 тыс. человек и составила 4 млн 513 тыс. человек, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Уровень безработицы подскочил с 5,8% в апреле до 6,1% - максимума...    читать дальше
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29 июня 2020 года 18:58
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Рынок акций РФ, открывшийся в понедельник в миноре, завершил основную сессию разнонаправленными изменениями.

Большинство европейских фондовых индикаторов снижалось с утра на фоне опасений инвесторов по поводу возможности возникновения второй волны коронавируса в ряде...    читать дальше
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29 июня 2020 года 18:51
Ставка 28-го купона бондов ФСК 29-й серии установлена в размере 4%
ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 28-го купона облигаций 29-й серии в размере 4% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации...    читать дальше
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29 июня 2020 года 18:47
Правительство РФ компенсирует банкам недополученные в мае доходы по стройкредитам на 326 млн руб.
Правительство РФ возместит банкам недополученные в мае доходы по 185 кредитам, выданным на жилищное строительство, на общую сумму 326 млн руб., сообщили в понедельник в пресс-службе Минстроя России.

"Одобрено 185 кредитных договоров на общую сумму возмещения за май в...    читать дальше
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29 июня 2020 года 18:41
Россельхозбанк готовит программу облигаций объемом до 500 млрд рублей
оссельхозбанк (РСХБ) утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 500 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении кредитной организации.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок...    читать дальше
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29 июня 2020 года 18:38
Fitch сохранило прогнозы для большинства курсов валют и нефтяных цен
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO).

В следующем году ожидается повышение до $45...    читать дальше
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29 июня 2020 года 18:29
Нефть продолжает дорожать
Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск составила $41,31 за баррель, что на $0,29 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии....    читать дальше
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29 июня 2020 года 18:15
Fitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 г. (расширенный вариант)
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило оценку падения мирового ВВП в текущем году на уровне 4,6%, сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO).

Это обусловлено явными доказательствами продолжающегося усиления экономической активности в последние...    читать дальше
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29 июня 2020 года 18:04
Евроосоюз на полгода продлил экономические санкции против России
Совет ЕС принял в понедельник юридическое решение о продлении на полгода секторальных, экономических санкций Евросоюза в отношении России.

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев,...    читать дальше
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29 июня 2020 года 17:52
Фондовая Америка выбрала зеленую зону
Фондовый рынок США растет, несмотря на тревоги относительно коронавируса

Нью-Йорк. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в США и других странах, который...    читать дальше
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29 июня 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,035 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7827 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,035 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,585 руб.,...    читать дальше
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